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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Kadir Sağlam, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Uğur SarıYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Osman Çelik, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Cihan Karaman (Dk. 90 Çinari), Melih Okutan (Dk. 46 Fofana), Vukan Savicevic (Dk.

SAMSUN (AA) - Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Uğur Sarı

Yılport Samsunspor : Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Osman Çelik, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Cihan Karaman (Dk. 90 Çinari), Melih Okutan (Dk. 46 Fofana), Vukan Savicevic (Dk. 72 Berk Taşkın), Yasin Öztekin (Dk. 81 Polat Yaldır), Tomane

Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Tetteh (Dk. 46 Cem Özdemir), Donkor, Samed Ali Kaya, Paul Bruns (Dk. 72 Kingsley), Evren Korkmaz (Dk. 90+2 İbrahim Aksu), Uğurcan Yazğılı, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 72 Muhammet Ömer Çakı), Fıratcan Üzüm (Dk. 79 Ahmethan Köse)

Gol: Dk. 62. Tomane (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Evren Korkmaz, Dk. 54 Samed Ali Kaya (Adanaspor), Dk. 71 Fofana (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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