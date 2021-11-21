Futbol: Spor Toto 1.Lig
Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Caner Ak, Ali Can Alp, Özcan SultanoğluRoyal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör (Dk.60 Alpay Koldaş), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas(Dk.72 Guido Koçer), Akabueze (Dk.85 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek(Dk.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Caner Ak, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu
Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör (Dk.60 Alpay Koldaş), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas(Dk.72 Guido Koçer), Akabueze (Dk.85 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek(Dk.85 Burak Süleyman)
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Dino Ndlovu (Dk.43 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Omolo(Dk.72 Dilaver Güçlü), Semih Karadeniz, Diop (Dk.46 Yılmaz Özeren), Tisdell (Dk.46 Pereira), Benhur Keser
Gol: Dk.30 Mehmet Özcan(Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Dk.19 Mehmet Taş, Dk.50 Semih Karadeniz (Kocaelispor)
Spor Toto 1 Lig'in 13. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri