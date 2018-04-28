Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: GaziantepHakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin TuğralGazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar (Dk. 68 Segbefia), Jefferson, Serdar Deliktaş (Dk. 74 Okan Derici), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Ermin Zec (Dk.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Kağan ÇÇalışır, Mehmet Emin Tuğral
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar (Dk. 68 Segbefia), Jefferson, Serdar Deliktaş (Dk. 74 Okan Derici), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Ermin Zec (Dk. 62 Muhammed Himmet Ertürk)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Doğa İşeri), Furkan Çil (Dk. 86 Muhammed Ali Doğan), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk (Dk. 90 Mehmet Boztepe), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Gol: Dk. 40 Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ahmet Kesim, Dk. 65 Jefferson, Dk. 80 Özgür Can Özcan, Dk. 90 Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Dk. 22 Otoo, Dk. 71 Abdulkadir Özgen, Dk. 90 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yendi.