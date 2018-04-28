Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: GaziantepHakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin TuğralGazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar (Dk. 68 Segbefia), Jefferson, Serdar Deliktaş (Dk. 74 Okan Derici), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Ermin Zec (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gaziantep

Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Kağan ÇÇalışır, Mehmet Emin Tuğral

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar (Dk. 68 Segbefia), Jefferson, Serdar Deliktaş (Dk. 74 Okan Derici), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Ermin Zec (Dk. 62 Muhammed Himmet Ertürk)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Doğa İşeri), Furkan Çil (Dk. 86 Muhammed Ali Doğan), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk (Dk. 90 Mehmet Boztepe), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Gol: Dk. 40 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ahmet Kesim, Dk. 65 Jefferson, Dk. 80 Özgür Can Özcan, Dk. 90 Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Dk. 22 Otoo, Dk. 71 Abdulkadir Özgen, Dk. 90 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yendi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.