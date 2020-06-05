Futbol sahasında sosyal mesafeli cuma namazı
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Futbol sahasında sosyal mesafeli cuma namazı

Futbol sahasında sosyal mesafeli cuma namazı Mersin'de İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Koray Aydın Stadyumunda ikinci kez cuma namazı sosyal mesafeli bir şekilde kıldırıldı Uzun aradan sonra binlerce kişi, ikinci kez cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı Korona virüs salgını...

05.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:48

Futbol sahasında sosyal mesafeli cuma namazı

Mersin'de İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Koray Aydın Stadyumunda ikinci kez cuma namazı sosyal mesafeli bir şekilde kıldırıldı

Uzun aradan sonra binlerce kişi, ikinci kez cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı

MERSİN - Korona virüs salgını dolayısıyla camilerin yanı sıra futbol sahalarında da cuma namazları kılınmaya devam ediliyor. Uzun aradan sonra binlerce kişi, ikinci kez cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı. Mersin'de de cuma namazı İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Koray Aydın Stadyumunda sosyal mesafeli bir şekilde kıldırıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta vatandaşlara kapıları kapatılan camiler, normalleşme süreci adımları kapsamında geçen hafta cuma günü yeniden açılmıştı. Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafeye uyduğu cuma namazlarının ikincisi de kılındı. Camiler dışında futbol sahalarında da tedbirler alınarak namaz kılınırken, binlerce kişi uzun aradan sonra ikinci kez cemaatle namaz kılmanın sevincini yaşadı. Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi de Koray Aydın Stadyumunda cemaate ikinci namazı kıldırdı. Maskesiz girmenin yasak olduğu alanda, saha girişinde sağlık ekipleri de vatandaşların tek tek ateşini ölçtü. Seccade ve maskesi olmayanlara tek kullanımlık seccade ile maske de dağıtılırken, vatandaşların yakın oturmasına izin verilmedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın da katıldığı namaz sonrasında vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak dağıldı.

Futbol sahasında sosyal mesafeli cuma namazı

Kaynak: İHA

Manşet

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