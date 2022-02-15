Top toplayıcı çocuk kaleye giden topu çıkardı! Hakemin kararı da en az olay kadar garip - Haberler
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Top toplayıcı çocuk kaleye giden topu çıkardı! Hakemin kararı da en az olay kadar garip

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Spor
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Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 1.Grup'ta Beykozspor ve Maltepespor arasında oynanan maçta top toplayıcı çocuklardan biri sahaya girip kaleye giden topa engel oldu. Bu ilginç anın ardından karşılaşmanın hakemi diğer hakem arkadaşları ile konuştuktan sonra topu Beykoz kalecisinin önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar kıldı.

Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 1.Grup'ta Beykozspor ile Maltepespor arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender rastlanacak bir olay yaşandı.

Müsabakanın 68. dakikası oynanırken orta sahadan iletilen topta Beykoz savunmasını çizgi halinde yakalayan Tunahan, kendisini karşılayan Kaleci Muhammed'in yanından topu filelerle buluşturmak istedi.

Yerel Futbol'dan alınan görüntülerde top kaleciyi geçerken, kale yanında duran top toplayıcı çocuklardan biri, sahaya girip çizgi önünde topu tuttu.

Bu ilginç anın ardından karşılaşmanın hakemi diğer hakem arkadaşları ile konuştuktan sonra topu Beykoz kalecisinin önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar kıldı. Maçı Maltepespor 1-0 kazandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

Vermiyorlar bu durumda aynısı daha önce de yaşandı. O yüzden kale artkasına top toplayıcı çocuk akıllı bi çocuk koymak lazım

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