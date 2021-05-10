Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi.

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçlarına göre Bucaspor 1928, Fethiyespor ve Esenler Erokspor yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Saat 20.30 başlayan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor: 2-0

Fethiyespor-Yomraspor: 0-1

Esenler Erokspor-Çatalcaspor: 2-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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