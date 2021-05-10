Futbol: Misli.com 3. Lig
Futbolda Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi.
Futbolda Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçlarına göre Bucaspor 1928, Fethiyespor ve Esenler Erokspor yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Saat 20.30 başlayan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:
Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor: 2-0
Fethiyespor-Yomraspor: 0-1
Esenler Erokspor-Çatalcaspor: 2-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük