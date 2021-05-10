Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finalinde 5 rövanş maçı oynandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finalinde 5 rövanş maçı oynandı.

Karşılaşmaların sonuçlarına göre Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İskenderun, Isparta 32 Spor, Bursa Yıldırımspor, ve 68 Aksaray Belediyespor yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor: 1-0

Belediye Kütahyaspor-İskenderun: 2-3

İçel İdmanyurdu-Isparta 32 Spor: 2-2

Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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