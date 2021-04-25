Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Nevşehir Belediyespor 52. dakikada Emre Işık'ın, 75. dakikada Hamza Küçükköylü'nün, 87. dakikada ise Furkan Mızrak'ın golleriyle karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 14. dakikada Emre Gemici, 72. dakikada Akın Akman kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye