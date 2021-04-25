Futbol: Misli.com 3. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Nevşehir Belediyespor 52. dakikada Emre Işık'ın, 75. dakikada Hamza Küçükköylü'nün, 87. dakikada ise Furkan Mızrak'ın golleriyle karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 14. dakikada Emre Gemici, 72. dakikada Akın Akman kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cansu Dere Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Lukas Podolski Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:30:17. #1.15#

title