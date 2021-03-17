Futbol: Misli.com 3. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Misli.com 3. Lig

17.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:59
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Kocaeli Derince Belediye Spor'la sahasında 0-0 berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Kocaeli Derince Belediye Spor'la sahasında 0-0 berabere kaldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

12. dakikada, Mehmet Bağlı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Tosun, kaleyle karşı karşıya kaldı, müsait pozisyonda topu karşılayan kaleci İsmail, gole izin vermedi.

23. dakikada, Yeşilyurt Belediyespor'da ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Payal'ın şutunda top az farkla yandan auta gitti.

49. dakikada, Belediye Derincespor'da sağdan Rıdvan Aykan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte müsait pozisyondaki Muhammed Enes Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

69. dakikada, Belediye Derincespor'da Mehmet Tosun'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İsmail, iki hamlede topu kontrol etti.

???????83. dakikada, Yeşilyurt Belediyespor'da Akın'ın sağdan pasında geriden gelen Emre Gemici, ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu top, kaleci Yunus Emre Genç'te kaldı.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz sonuçlandı 0-0.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:04:12. #1.15#
title