Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

17.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:50
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 1-0 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 1-0 mağlup etti.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında İlker Günaslan'ın soldan ortasında ön direkte topla buluşan Halil Çelik topu ağlara gönderdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Karşılaşmayı Malatya Valisi Aydın Baruş ile Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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