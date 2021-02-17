Futbol: Misli.com 3. Lig
17.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:50
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 1-0 mağlup etti.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 1-0 mağlup etti.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın 72. dakikasında İlker Günaslan'ın soldan ortasında ön direkte topla buluşan Halil Çelik topu ağlara gönderdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Karşılaşmayı Malatya Valisi Aydın Baruş ile Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu da izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye