Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0
Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Haberler | Spor

STAT: Kırşehir AhiHAKEMLER: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Volkan Altınsoy, Oğuzhan Yazıcı, Batuhan Süer, Serhat Mermer, Onur Karakabak, Mehmet Alaedddinoğlu, Hakan Yavuz, İsmail Düzgün (Dk. 64 Polat Furkan), Ali Kucik (Dk.

STAT: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Volkan Altınsoy, Oğuzhan Yazıcı, Batuhan Süer, Serhat Mermer, Onur Karakabak, Mehmet Alaedddinoğlu, Hakan Yavuz, İsmail Düzgün (Dk. 64 Polat Furkan), Ali Kucik (Dk. 76 Ahmet Karadayı)SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Caner Koca (Dk. 46 Nuri Fatih Aydın), Berk İsmail Ünsal, Muhammet Reis (Dk. 61 Oğuzhan Kayar), Ali Özgün (Dk. 61 Abdülaziz Solmaz), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Dk. 81 Hasan Bilal), Ümit Yasin ArslanSARI KARTLAR: Oğuzhan Yazıcı ( Kırşehir Belediyespor), Canber Ömer Özdemir, Azad Filiz, Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final ilk maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.Bu maçın rövanşı, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

- Kırşehir
Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 18:59:01. #1.16#

title