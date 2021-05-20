Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0
STAT: Kırşehir AhiHAKEMLER: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Volkan Altınsoy, Oğuzhan Yazıcı, Batuhan Süer, Serhat Mermer, Onur Karakabak, Mehmet Alaedddinoğlu, Hakan Yavuz, İsmail Düzgün (Dk. 64 Polat Furkan), Ali Kucik (Dk.
STAT: Kırşehir AhiHAKEMLER: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Volkan Altınsoy, Oğuzhan Yazıcı, Batuhan Süer, Serhat Mermer, Onur Karakabak, Mehmet Alaedddinoğlu, Hakan Yavuz, İsmail Düzgün (Dk. 64 Polat Furkan), Ali Kucik (Dk. 76 Ahmet Karadayı)SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Caner Koca (Dk. 46 Nuri Fatih Aydın), Berk İsmail Ünsal, Muhammet Reis (Dk. 61 Oğuzhan Kayar), Ali Özgün (Dk. 61 Abdülaziz Solmaz), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Dk. 81 Hasan Bilal), Ümit Yasin ArslanSARI KARTLAR: Oğuzhan Yazıcı ( Kırşehir Belediyespor), Canber Ömer Özdemir, Azad Filiz, Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final ilk maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.Bu maçın rövanşı, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
- Kırşehir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir