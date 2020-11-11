Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
11.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:42
Misli.com 2. Lig'in 9. haftası, 3 maç dışında tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'in 9. haftası, 3 maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Misli.com 2. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|MANİSA FK
|9
|8
|1
|0
|30
|7
|23
|25
|2
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|8
|6
|2
|0
|15
|5
|10
|20
|3
|UŞAKSPOR
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|6
|16
|4
|HEKİMOĞLU TRABZON
|8
|4
|3
|1
|14
|4
|10
|15
|5
|SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|12
|14
|6
|KOCAELİSPOR
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|1
|14
|7
|ANKARA DEMİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|8
|13
|8
|SARIYER
|7
|3
|4
|0
|8
|2
|6
|13
|9
|AFJET AFYONSPOR
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|-1
|12
|10
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|-6
|12
|11
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|6
|1
|4
|1
|7
|7
|0
|7
|12
|ÇORUM FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|-2
|7
|13
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|9
|1
|3
|5
|9
|15
|-6
|6
|14
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|8
|1
|3
|4
|3
|9
|-6
|6
|15
|NİĞDE ANADOLU FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|-12
|6
|16
|HACETTEPE
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|-8
|5
|17
|İNEGÖLSPOR
|8
|0
|4
|4
|7
|14
|-7
|4
|18
|GÜMÜŞHANESPOR
|8
|1
|2
|5
|9
|16
|-7
|2
|19
|ŞANLIURFASPOR
|8
|1
|1
|6
|5
|26
|-21
|1
Kırmızı Grup
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|EYÜPSPOR
|9
|7
|1
|1
|18
|8
|10
|22
|2
|TURGUTLUSPOR
|9
|6
|0
|3
|9
|10
|-1
|18
|3
|SERİK BELEDİYESPOR
|9
|4
|4
|1
|13
|6
|7
|16
|4
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|9
|4
|3
|2
|9
|5
|4
|15
|5
|VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ
|9
|4
|3
|2
|8
|5
|3
|15
|6
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|9
|4
|2
|3
|12
|8
|4
|14
|7
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|2
|14
|8
|KIRKLARELİSPOR
|9
|3
|4
|2
|8
|3
|5
|13
|9
|SAKARYASPOR
|9
|3
|4
|2
|12
|12
|0
|13
|10
|TARSUS İDMAN YURDU
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|2
|12
|11
|KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|9
|3
|2
|4
|9
|6
|3
|11
|12
|MAMAK FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|-6
|11
|13
|PENDİKSPOR
|9
|3
|1
|5
|11
|10
|1
|10
|14
|ELAZIĞSPOR
|9
|4
|1
|4
|13
|15
|-2
|10
|15
|PAZARSPOR
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|-5
|10
|16
|SİVAS BELEDİYESPOR
|8
|2
|3
|3
|13
|13
|0
|9
|17
|BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|-4
|9
|18
|GMG KASTAMONUSPOR
|9
|2
|3
|4
|9
|15
|-6
|9
|19
|BODRUMSPOR
|9
|2
|2
|5
|15
|14
|1
|8
|20
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|9
|0
|1
|8
|3
|21
|-18
|-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan
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