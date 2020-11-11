Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

11.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:42
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'in 9. haftası, 3 maç dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'in 9. haftası, 3 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Misli.com 2. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

#TakımOGBMAYAVP
1MANİSA FK98103072325
2ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR86201551020
3UŞAKSPOR85121610616
4HEKİMOĞLU TRABZON84311441015
5SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ74211641214
6KOCAELİSPOR742187114
7ANKARA DEMİRSPOR7412168813
8SARIYER734082613
9AFJET AFYONSPOR8332910-112
10AMED SPORTİF FAALİYETLER94051016-612
11KAHRAMANMARAŞSPOR61417707
12ÇORUM FK72141113-27
13ERGENE VELİMEŞESPOR9135915-66
14ZONGULDAK KÖMÜRSPOR813439-66
15NİĞDE ANADOLU FK9135517-126
16HACETTEPE9126614-85
17İNEGÖLSPOR8044714-74
18GÜMÜŞHANESPOR8125916-72
19ŞANLIURFASPOR8116526-211

Kırmızı Grup

#TakımOGBMAYAVP
1EYÜPSPOR97111881022
2TURGUTLUSPOR9603910-118
3SERİK BELEDİYESPOR9441136716
4ETİMESGUT BELEDİYESPOR943295415
5VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ943285315
6KARACABEY BELEDİYESPOR9423128414
7KIRŞEHİR BELEDİYESPOR842275214
8KIRKLARELİSPOR934283513
9SAKARYASPOR93421212013
10TARSUS İDMAN YURDU93331513212
11KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR932496311
12MAMAK FK9324713-611
13PENDİKSPOR93151110110
14ELAZIĞSPOR94141315-210
15PAZARSPOR83141217-510
16SİVAS BELEDİYESPOR8233131309
17BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR8305610-49
18GMG KASTAMONUSPOR9234915-69
19BODRUMSPOR9225151418
20KARDEMİR KARABÜKSPOR9018321-18-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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