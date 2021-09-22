Futbol: Libertadores Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Libertadores Kupası

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Futbol: Libertadores Kupası

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın yarı final ilk maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ile Atletico Mineiro 0-0 berabere kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın yarı final ilk maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ile Atletico Mineiro 0-0 berabere kaldı.

Brezilya'nın Sao Paolo kentindeki mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynandı.

Müsabakanın 42. dakikasında Hulk'un Atletico Mineiro adına penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada, iki takım da skoru lehine değiştiremedi ve maç golsüz sona erdi.

Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, 69 dakika sahada kaldı.

Bu maçın rövanşı 28 Eylül Salı günü, Atletico Mineiro'nun sahasında oynanacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano Arda Turan Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sultan Selim Mustafa Demir Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Libertadores Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:56:32. #1.12#