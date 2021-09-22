Futbol: Libertadores Kupası

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın yarı final ilk maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ile Atletico Mineiro 0-0 berabere kaldı.

Brezilya'nın Sao Paolo kentindeki mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynandı.

Müsabakanın 42. dakikasında Hulk'un Atletico Mineiro adına penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada, iki takım da skoru lehine değiştiremedi ve maç golsüz sona erdi.

Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, 69 dakika sahada kaldı.

Bu maçın rövanşı 28 Eylül Salı günü, Atletico Mineiro'nun sahasında oynanacak.