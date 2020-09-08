Futbol kulüplerinin bu yıl da kampta ilk tercihleri Afyonkarahisar oldu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Süper Lig ve TFF 1.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin kamp tercihinde ilk sırada geldiğini kaydederek, "Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte spor turizminde büyük bir atılım yapan kentimiz özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih ettiği şehir haline geldi" dedi.

Futbol kulüplerine konaklama anlamında büyük avantaj sağlayan bölgedeki termal otellerin yanı sıra yaz döneminde şehrin düşük nem oranına sahip olması da kulüplerin Afyonkarahisar'ı tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu yaz döneminde adeta patlama yapan Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde, Türkiye'nin köklü kulüplerinin yanı sıra Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımlarla birlikte 80'ye yakın kulüp yaz kampını Afyonkarahisar'da geçiriyor.

Kamp yapan futbol takımlarının teknik adamları ve oyuncuları yaptıkları her açıklamada Afyonkarahisar'ın hazırlık kampı için son derece uygun bir il olduğunu dile getirerek, başta spor tesisleri olmak üzere konakladıkları otellerdeki hizmetlerden ve hava şartlarından son derece memnun olduklarını ifade ediyor.

Güzel bir çalışma ortamı olduğuna dikkat çeken futbolcu ve teknik ekipler, kamp yaptıkları süreçte kendilerine destek olan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ettiler.

Öte yandan, bu yıl Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, Ankaragücü ve Denizlispor kamp tercihlerini Afyonkarahisar'dan yana kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA