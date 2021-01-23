Priştine, Kosova Süper Kupası'nı kazandı

Antalya'da oynanan Kosova Süper Kupa Finali'nde Priştine, Drita'yı 3-1 yenerek kupayı kazandı.

Mücadelenin 2. dakikasında Priştine öne geçti. Krasniqi'nin sağ kanattan ortasında Zyba kafayla topu kaleci Rexhepi'nin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

7. dakikada Drita skora eşitlik getirdi. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Rexha'nın şutunda, kaleci Haxho müdahalesine rağmen gole engel olamadı: 1-1.

29. dakikada Priştine bir kez daha öne geçti. Kazanılan penaltı atışını kullanan Zyba, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

90+3. dakikada Priştine farkı ikiye çıkardı. Shillova, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1.

Mücadele bu sonuçla tamamlandı ve Priştine Kosova Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Priştine takımına Süper Kupa'yı Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden