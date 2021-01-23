Priştine, Kosova Süper Kupası'nı kazandı
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Priştine, Kosova Süper Kupası'nı kazandı

23.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:03

Antalya'da oynanan Kosova Süper Kupa Finali'nde Priştine, Drita'yı 3-1 yenerek kupayı kazandı.

Antalya'da oynanan Kosova Süper Kupa Finali'nde Priştine, Drita'yı 3-1 yenerek kupayı kazandı.

Mücadelenin 2. dakikasında Priştine öne geçti. Krasniqi'nin sağ kanattan ortasında Zyba kafayla topu kaleci Rexhepi'nin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

7. dakikada Drita skora eşitlik getirdi. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Rexha'nın şutunda, kaleci Haxho müdahalesine rağmen gole engel olamadı: 1-1.

29. dakikada Priştine bir kez daha öne geçti. Kazanılan penaltı atışını kullanan Zyba, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

90+3. dakikada Priştine farkı ikiye çıkardı. Shillova, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1.

Mücadele bu sonuçla tamamlandı ve Priştine Kosova Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Priştine takımına Süper Kupa'yı Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi verdi.

Priştine, Kosova Süper Kupası'nı kazandı
Priştine, Kosova Süper Kupası'nı kazandı
Priştine, Kosova Süper Kupası'nı kazandı
Priştine, Kosova Süper Kupası'nı kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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