Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi.

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İspanya ile ABD karşılaştı.

ABD, Reims kentindeki Auguste Delaune Stadı'nda oynanan müsabakayı, Rapinoe'nun 7 ve 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. İspanya'nın golü ise 9. dakikada Hermoso'dan geldi.
Böylece ev sahibi Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi ABD oldu.

Kaynak: AA
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