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Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer'in görüntüsü yüreklere dokundu

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EURO 2020'de kalbi duran Eriksen'e ilk müdahaleyi yaparak futbolseverlerin kahramanı olan Danimarka ve Milan'ın kaptanı Kjaer, Genoa maçında dizinden kötü şekilde sakatlandı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen başarılı stoper, sezonu kapattı.

Simon Kjaer'den futbolseverlere bu kez iyi haber yok. EURO 2020'de kalbi tekleyen takım arkadaşı Eriksen'e ilk müdahaleyi yapıp, sahayı yöneten Kjaer, o gün herkesin gönlünü fethetmişti. Bu kez ameliyat masasına yatacak olan isim ise Simon Kjaer.

Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer'in görüntüsü yüreklere dokundu

SEZONU KAPATTI

Milan'ın kaptanı, Genoa maçında dizinden kötü şekilde sakatlandı. Sahadan sedyeyle ayrılan Kjaer'in üzüntüsü futbolseverlerin yüreğine dokundu. Simon Kjaer'in sezonu kapattığı belirtildi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer'in 2022 Haziran ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer'in görüntüsü yüreklere dokundu

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Yorumlar (1)
Brütüs:Çok büyük bir karakter ve futbolcu. Çok geçmiş olsun büyük kaptan. Ülke futbolunda Seni tutmayanlar da selam olsun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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