Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer'in görüntüsü yüreklere dokundu

Simon Kjaer'den futbolseverlere bu kez iyi haber yok. EURO 2020'de kalbi tekleyen takım arkadaşı Eriksen'e ilk müdahaleyi yapıp, sahayı yöneten Kjaer, o gün herkesin gönlünü fethetmişti. Bu kez ameliyat masasına yatacak olan isim ise Simon Kjaer.

SEZONU KAPATTI

Milan'ın kaptanı, Genoa maçında dizinden kötü şekilde sakatlandı. Sahadan sedyeyle ayrılan Kjaer'in üzüntüsü futbolseverlerin yüreğine dokundu. Simon Kjaer'in sezonu kapattığı belirtildi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer'in 2022 Haziran ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

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