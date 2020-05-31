"Futbol camiası zor günleri birlikte atlatacak" Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, korona virüs nedeniyle yaşanan maddi kayıplarla ilgili futbolcular ile teknik ekiple görüştüklerini ve karşılıklı olarak anlaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, korona virüs nedeniyle yaşanan maddi kayıplarla ilgili futbolcular ile teknik ekiple görüştüklerini ve karşılıklı olarak anlaşmaya çalıştıklarını söyledi. Papatya, futbol camiasının zorlu süreci birlikte atlatacağına inandığını ifade etti.

Korona virüs sebebiyle liglere verilen ara normalleşme süreciyle beraber sona eriyor. 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de de takımlar artık son hazırlıklarını yapıyor. Ligin 27. haftasının açılış maçında 12 Haziran Cuma günü 21.45'te Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de Başkanvekili Talat Papatya, hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

MADDİ KAYIPLAR ANLAŞMALARLA ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Talat Papatya, korona virüs sürecinde tüm yaşam alanlarının olduğu futbolun da olumsuz manada etkilendiğini söyleyerek, "Bu süreçte uğranılan kayıpların FIFA ve TFF'nin öneri metinleri uyarınca, adil ve eşitlik ilkesini bozmayacak bir şekilde uygulanması konusunda profesyonel kadrodaki oyuncuların tamamıyla ve teknik kadromuzla görüşmeler birkaç haftadır sürmektedir. TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla maç takviminin de belirlenmişti. Bu zamana kadar yapılan müzakereler sonunda bir kısım oyuncularla anlaşma sağlanmış olup, bunun dışında kalanlar ile ise görüşmeler sezon sonuna ertelenmiştir" dedi.

"FUTBOL CAMİASI ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE ATLATACAK"

Papatya, Covid-19 nedeniyle yaşanılan maddi kayıpların sezon sonunda kulüp tarafından hesaplanacağını ifade ederek, "Anlaşma sağlayamadığımız oyuncularımızla FIFA ve TFF önergeleri doğrultusunda yeniden görüşmeleri başlatacağız ve tekrar anlaşma zemini arayacağız. Bu zor süreçte kulüp olarak, FIFA ve TFF tarafından önerilen ve en adil bir biçimde kulübümüzün haklarının tamamını koruyacağız. Aynı şekilde de oyuncularımızın da haklarını koruması kadar doğal bir şey yoktur. Bu zor günleri futbol camiası olarak hep birlikte atlatacağımıza ve bu sürecin karşılıklı olarak anlaşmalarla tamamlanacağına olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA