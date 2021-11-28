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Futbol: Bölgesel Amatör Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Futbol: Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grup'ta Malatya İdmanyurdu sahasında Adıyaman Besni Akınspor'u 5-0 yendi.

ADIYAMAN (AA) - Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grup'ta Malatya İdmanyurdu sahasında Adıyaman Besni Akınspor'u 5-0 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı Malatya İdmanyurdu'nun 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Malatya İdmanyurdu'nun gollerini 15. dakikada Osman Doğru, 37. dakikada Şafak Bayraktar, 43 ve 63. dakikalarda Furkan Aydın ve 75. dakikada Emirhan Kayalar kaydetti.

Karşılaşma Malatya İdmanyurdu'nun 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri

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