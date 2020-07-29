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Futbol antrenörleri, spor tesislerinin açılması için yetkililerden yardım bekliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana kapalı olan spor tesisleri için yetkililerden yardım bekleyen futbol antrenörleri, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya geldi.

Futbol antrenörleri, spor tesislerinin açılması için yetkililerden yardım bekliyor
29.07.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:50

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana kapalı olan spor tesisleri için yetkililerden yardım bekleyen futbol antrenörleri, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya geldi.

13 Mart tarihinden bu yana işsiz olduklarını dile getiren futbol altyapı antrenörleri; tekrar çalışmak, antrenmanlara başlamak ve ailelerini geçindirmek istediklerini söyledi. Normalleşme sürecinde sauna, spor salonları vs. gibi birçok alanın açıldığını ancak futbol tesislerinin belirsizliğini koruduğuna değinen antrenörler, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

EYÜP FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZGÜR GÖYNÜ: HER TÜRLÜ DENETİME UYMAYA HAZIRIZ

Her türlü denetime hazır olduklarını dile getiren Eyüp Futbol Antrenörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Göynü, "Futbol antrenörleri olarak antrenmanlarımıza kavuşmak istiyoruz. Biz amatör kümede çalışan antrenörler olarak profesyonel oyuncuların yüzde 65'ini yokluklar içerisinde yetiştirip Türk futboluna sunduk. Artık çalışmak, üretmek ve ailelerimizi geçindirmek istiyoruz. Tüm sektörler normale dönmüşken, bizler sahalarımızın kapalı olması sebebiyle bayramı buruk geçireceğiz. Biz istisnasız her türlü denetime uymaya hazırız. 5 aylık sorunlarımıza çözümler üreterek devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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