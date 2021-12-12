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Futbol: Ampute Süper Ligi

Futbol: Ampute Süper Ligi
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında ODTÜ Spor Kulübü'ne 2-1 yenildi.

MALATYA (AA) - Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında ODTÜ Spor Kulübü'ne 2-1 yenildi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Ayhan İlhan, İsmail Güven hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Fatih Çelik ise üçüncü hakem olarak görev aldı.

ODTÜ Spor Kulübünün gollerini 11. dakikada Sulambek Mutaev 36. dakikada Kudrat Khudoykulav kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor'un golünü ise 19. dakikada Zülfücan Derinpınar attı.

ODTÜ Spor Kulübü takımı karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Futbol: Ampute Süper Ligi

Futbol: Ampute Süper Ligi

Futbol: Ampute Süper Ligi

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