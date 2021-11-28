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Futbolun utanç gecesi! Benfica da skandala ortak oldu, başkan hüngür hüngür ağladı

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14 oyuncusu koronaya yakalanan Belenenses, Benfica maçına 9 kişiyle çıktı. Kaleci mecburen oyuncu oldu. 7-0 giden maçta Belenenses'in oyuncusu kalmadı. 7-0 biten maç sonrası Belenenses Başkanı Soares hüngür hüngür ağladı. Başkan, Benfica ve yetkililere isyan etti.

Portekiz Ligi'nde futbol adına utanç dolu bir gece yaşandı. Ligin son sıralarında yer alan Belenenses'te 14 futbolcu koronavirüse yakalandı. Belenenses bu maça çıkmak istemedi. Ancak federasyon ve Benfica, kurala yetecek kadar futbolcunun oynayabileceğini belirtip maçın oynatılmasını istedi.

Futbol adına utanç gecesi! Benfica gibi dev bir kulübün ayıbı rakip Başkan'ı hüngür hüngür ağlattı

İLK YARIDA 7-0 OLDU

Maça 9 kişi çıkan ve kalecisi Joao Manuel Silva Monteiro'yu orta sahada kullanmak zorunda kaldı. İlk yarıda Benfica skoru 7-0 yaptı. İkinci yarıda Belenenses sahaya 7 kişi çıktı. Bir oyuncu doktor çağırdı ve oyundan alındı. Hakem sahada 6 kişi kalınca maçı bitirdi.

Futbol adına utanç gecesi! Benfica gibi dev bir kulübün ayıbı rakip Başkan'ı hüngür hüngür ağlattı

"OYUNCULARIM ÇOK ONURLU"

Belenenses Başkanı Rui Pedro Soares, 7-0 biten maçtan sonra hüngür hüngür ağladı. Soares, Burada yaşananlar herkes için utanç verici. Öğleden sonra maçın ertelenmesini istedik. Testleri gelecek futbolcularımız da vardı. Federasyon ve Benfica ile konuştuk. Cevap olarak oynayabilecek sekiz oyuncumun olduğunu söylediler. Hayatımda o dokuz oyuncum kadar onurlu bir davranışa şahit olmadım. Futbol adına utanç gecesi" ifadelerini kullandı.

Futbol adına utanç gecesi! Benfica gibi dev bir kulübün ayıbı rakip Başkan'ı hüngür hüngür ağlattı

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