Futbol: 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

Futbolda 2018-2019 sezonu 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, Kastamonu'da yapıldı.

Gazi Stadı'nda iki gün süren final müsabakalarında, 4 takım mücadele etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı Türkiye şampiyonu olurken, Sakaryaspor Gençlik Spor Kulübü ikinci, Trabzon'dan Hekimoğlu Doğanspor üçüncü, Batman TEİAŞ Gençlik Spor Kulübü de dördüncü sırayı aldı.

Takımlara kupa ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak tarafından takdim edildi.

Ali Düşmez, törende yaptığı konuşmada, 14 yaş altı müsabakalarına yaklaşık bin 300 takımın katıldığını söyledi.

Tüm takımları kutlayan Düşmez, "Önce tüm takımları, ardından ilk dörde kalanları, son olarak da final oynayan takımları kutluyorum. Sporun güzelliği bu. Bir mücadele oluyor ve biri yeniyor, biri de yeniliyor. Centilmenliği, dostluğu, insanlığı, adamlığı, dürüstlüğü bırakmamak lazım. Spora yakışır değerlerle mücadele ettiğiniz için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi adına hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kastamonu'da çok güzel bir tablo ile karşılaştığını anlatan Düşmez, "Hem tribünde hem de sahada bu güzellikleri yaşadım. Yaşları daha ufak olmasına rağmen bizlere fair-play anlamında çok güzel örnekler verdiler. Sportif başarılarının yanı sıra bu güzel tablo için kendilerine teşekkür ediyorum. Sizler bu güzel tabloları bize yaşatın ki özellikle altyapılara bu ve benzeri hizmetleri daha fazla yapalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA