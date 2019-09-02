Furkan Soyalp Gazişehir Gaziantep'te

02.09.2019 17:58

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Başakşehir forması giyen Furkan Soyalp'i bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.



Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Soyalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Soyalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA