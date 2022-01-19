Furkan Salduz yeniden başkan seçildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Furkan Salduz yeniden başkan seçildi

Furkan Salduz yeniden başkan seçildi
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor

Malatya'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu'un, 2. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Furkan Salduz, yeniden seçildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu'un, 2. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Furkan Salduz, yeniden seçildi.

Barış İş Hanında bulunan Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nde gerçekleştirilen olağan genel kurula, Voleybol Federasyonu MHK Üyesi Ahmet Çelik, Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Salduz, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Ordu ve Konya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanlarının yanı sıra dernek üyeleri katıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek listeyle giren Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Salduz yeniden seçildi.

Voleybol Federasyonu MHK Üyesi Çelik, sivil toplum kuruluşlarının günlük hayatta önemli bir yere sahip olduğuna inandığını belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri

Merkez Hakem Kurulu, Güneydoğu Anadolu, voleybol, Malatya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title