Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies Maçında Takımına 12 Sayılık Katkıda Bulundu
NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 12 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'a uzatmada 112-106 yenildi.
Amerikan Basketbol Liginde milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın uzatmada Memphis Grizzlies'a 112-106 yenildiği maçta 12 sayı kaydetti. NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers'ın Grizzlies deplasmanında 112-106 mağlup olduğu karşılaşmada 22 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz, 12 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık performans sergiledi.
MİKE CONLEY 32 SAYIYLA MAÇIN EN SKORER İSMİ OLDU
Sezonun 7. galibiyetini alan Grizzlies'ta Mike Conley 32, Marc Gasol 18, Garrett Temple 17 sayı buldu. Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Ben Simmons 18 sayı, 14 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparken JJ Redick 20 sayı attı.
İşte sonuçlar:
Toronto Raptors-New York Knicks: 128-112
Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 128-126 (Uzatmada)
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 119-99
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 99-98
Miami Heat-Washington Wizards: 110-116
Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 116-100
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 96-89
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 111-96
Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 86-101