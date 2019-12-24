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Furkan Korkmaz 21 sayı attı, Philadelphia kazandı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 11 karşılaşma ile devam etti.

24.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:48
Furkan Korkmaz 21 sayı attı, Philadelphia kazandı
– Amerikan Ulusal Ligi'nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 11 karşılaşma ile devam etti.

Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği 76ers'in deplasmanda Detroit Pistons'u 125-109 mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu 21 dakika süre aldığı müsabakada 21 sayı 4 ribaundluk performansı ile takımının galibiyetinde rol aldı. 22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda bu sezon en çok sayı kaydettiği karşılaşmayı oynadı.CEDİ'NİN 18 SAYI ATTIĞI KARŞILAŞMADA CAVALIERS, ATLANTA'YI MAĞLUP ETTİMilli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-118 mağlup ederek ligdeki 9'uncu galibiyetini elde etti. Cedi, bu karşılaşmada 18 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının galibiyetinde rol oynadı.NBA'de dün gece oynanan 11 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde: Orlando Magic – Chicago Bulls: 103-95Detroit Pistons – Philadelphia 76ers: 109-125Indiana Pacers – Toronto Raptors: 120-115New York Knicks – Washington Wizards: 115-121Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks: 121-118Miami Heat – Utah Jazz: 107-104Memphis Grizzlies – San Antanio Spurs: 115-145Phoenix Suns – Denver Nuggets: 111-113Sacramento Kings – Houston Rockets: 104-113Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans: 94-102Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves: 113-104

- İstanbul
Kaynak: DHA
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