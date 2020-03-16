Fuat Tosyalı,’’ Çalışmalarımıza akıl kattık ve başardık’’ Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Kültür Buluşmaları etkinliği kapsamında Tosyalı Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "Bir Başarı Hikayesi" söyleşisiyle Ordulularla buluştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Kültür Buluşmaları etkinliği kapsamında Tosyalı Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "Bir Başarı Hikayesi" söyleşisiyle Ordulularla buluştu. Kaynak: Dunya.com