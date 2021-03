FTM Coin nedir? Güncel Fantom (FTM) Coin yorum ve grafiği

FTM COİN NEDİR?

FTM, kendi geliştirdiği konsensüs algoritmasını kullanan, geliştiricilere merkeziyetsiz finans (DeFi) hizmetleri sunan yönlendirilmiş döngüsel olmayan diyagram (DAG) akıllı sözleşme platformudur.

Yerel tokeni FTM ile birlikte Fantom, akıllı sözleşme platformlarıyla ilgili sorunları çözmeyi hedefliyor. Özellikle geliştiricilerinin iki saniyenin altına düşürdüklerini söylediği işlem hızıyla da avantaj sağlar.

Fantom ürününün geliştirilmesinden sorumlu olan The Fantom Foundation, 2018'de kuruldu. Fantom mainnet'i olan OPERA ise Aralık 2019'da faaliyete geçti.

Fantom Kurucusu Kim?

The Fantom Foundation, Güney Koreli bilgisayar uzmanı Dr. Ahn Byung Ik tarafından kuruldu. Platformun şu anki CEO'su, Mid-Ocean Consulting eski CEO'su David Richardson.

Fantom'un arkasındaki ekip, özellikle çok yönlü blockchain gelişimi alanında tecrübe sahibi isimlerde oluşuyor. Hedefleri ise ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik ve güvenliğe öncelik veren bir akıllı sözleşme platformu meydana getirmek.

Resmi web sitesine göre Fantom'un ekibinde uzman mühendisler, bilim insanları, araştırmacılar, tasarımcılar ve girişimciler de bulunuyor. Çalışanlar, dağıtık platformun yapısına uygun bir şekilde, dünyanın pek çok farklı bölgesine dağılmış durumda.

Fantom Neden Farklı?

Fantom, akıllı sözleşmelere dayanarak DeFi ve ilgili servisleri kolaylaştırmak için sıfırdan inşa edilmiş bir konsensüs mekanizmasını kullanıyor.

Bahsedilen mekanizma olan Lachesis, geleneksel hisse ispatı (PoS) konsensüs algoritması tabanlı platformları üzerine güvenlik geliştirmeleri ile birlikte çok daha yüksek kapasite de ekliyor. Üstelik işlemlerin iki saniye için gerçekleştirileceği öne sürülüyor.

Ethereum uyumlu proje, merkeziyetsiz çözümler uygulamak isteyen geliştiricilere hitap ediyor. Resmi açıklamaya göre hedefleri, "dünyanın her yerinden tüm ticari işlem kuruluşları arasında uyumluluk sağlamak."

Yerel PoS tokeni FTM, işlemlerin bel kemiğini oluşturuyor. Ücret toplama ve hisse oluşturma özelliği sunmasının yanı sıra işlemler üzerinden kullanıcı ödülleri de elde edilebiliyor.

Fantom, geliştirme sürecini fonlamak üzere 2018 yılında gerçekleştirdiği token satışlarıyla neredeyse 40 milyon dolar topladı.

Piyasada Kaç Fantom (FTM) Coin Var?

FTM, aslında birçok alternatifinin bulunduğu hisse ispatı (PoS) algoritmasını kullanan bir token.

Platformun Ethereum ile uyumluluğu, kullanıcıların cüzdanları üzerinden otomatik olarak yerel FTM'ye dönüştürebilecekleri ERC-20 standart FTM satın alabilecekleri anlamına geliyor. FTM'nin BEP2 standardını kullanan başka bir versiyonu Binance Chain üzerinden satın alınabiliyor. Sadece yerel FTM, Fantom OPERA mainnet üzerinde kullanılabiliyor.

FTM'nin toplam arzı 3,175 milyar token. Bunun 2.134.638.448 FTM'si şu anda piyasada. Geri kalanı, 2023 yılı boyunca sürecek bir plana göre çıkarılacak.

Staking sistemi ise, arzın bir bölümünün FTM sahibi kullanıcılar için özellikle hisse ödülü olarak rezerve edilmesiyle token ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Fantom Ağı Güvenli mi?

Fantom, hizmet sağlamak ve ağını korumak için hisse ispatı algoritmasının farklı bir çeşidini kullanıyor. Lachesis olarak bilinen bu mekanizma, senkronize olmayan Bizans hata toleransı (aBFT) isimli konsensüs mekanizmasının bir örneği.

Fantom, ağ katılımcıları arasında liderlik özelliğini kaldırarak düşük maliyetli saldırı riskinden kaçınıyor. Staking ise FTM token varlıklarını kullanan işlemleri korumak için daha çok kullanıcı teşvik özelliği meydana getiriyor.

Fantom (FTM) Nereden Alınır?

Fantom'un FTM tokeninin kolayca ticareti yapılabiliyor. Binance, Gate.io ve OKEx gibi büyük borsalarda bulunabiliyor.

ERC-20, BEP2 ve Fantom'un kendi OPERA tokenlerinin tamamının piyasada olmasıyla FTM birçok protokolde mevcut.