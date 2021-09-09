Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
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Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalyaspor Kulübü ile Tourist Cell Turkey firması sponsorluk anlaşması yaptı.

Antalyaspor Kulübü ile Tourist Cell Turkey firması sponsorluk anlaşması yaptı.

Kulüp Başkanı Aziz Çetin, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, Antalyaspor'un marka değerine değer katan ve katmayı vadeden firmalardan birisiyle daha iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tourist Cell Turkey isimli turistlere yönelik sim kartın satışında iş birliği yaptıklarını aktaran Çetin, "Türk turizmi, Antalya ve Antalyaspor için gerek marka değerinin artması, gerekse maddi olarak çok faydalı olacağına inandığımız bir anlaşma. İnşallah daha büyük iş ortaklıklarına da birlikte imza atacağız." ifadesini kullandı.

Tourist Cell Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Yener Yıldırım ise yabancı turistlere yönelik kart satışı projelerinde Antalyaspor ile iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Firma yöneticilerinden Halil Canbolat'ın da katıldığı tören sonunda anlaşma imzalandı.

Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Antalyaspor ile Tourist Cell Turkey arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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