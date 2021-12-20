FTA Antalyaspor 4 genç futbolcu ile daha sözleşme imzaladı

FTA Antalyaspor, altyapıdan yetişen 4 genç futbolcu ile sözleşme imzaladı. Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer'in de katıldığı imza töreninde Müslüm Yat, Emre Demir, Efecan Gülerce ve Mevlüt Emir Gürlek kendileri 5'er yıl kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde ilk konuşmayı Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer yaptı. Özer, kendisinin amatör kulüplerde 5 yıl, FTA Antalyaspor'da da 3 dönem yöneticilik yaptığını ve altyapı ile direkt ilgilendiğini belirterek, "Futbolu seviyorum, daha önemlisi gençleri seviyorum. Yönetimimiz mevcut düzeni kurtarmaktan ziyade geleceği kurtarmanın peşinde. Bu nedenle altyapı çok önem arz ediyor. Buradaki oyuncularımız bizim için çok önemli. Durduğumuz yerde mevcut Euro kontratları nedeniyle para kaybediyoruz. Bizim değil, tüm Türk kulüplerinin kurtuluşu altyapı. Umut ediyorum ki; altyapıdaki kardeşlerimiz yılmadan çalışacak, umutlarını kaybetmeyecek ve kulübümüze katkıda bulunacaklardır. Camiamızı hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"İlk hedef A takımda oynamak"

Kendilerini 5 yıl için FTA Antalyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayan futbolculardan Müslüm Yat, "13 yaşımdan beri Antalyaspor'dayım. İnşallah kulübümüze uzun yıllar hizmet ederim" dedi. Mevlüt Emir Gürlek ise 8 yıldır Antalyaspor'da olduğunu belirterek, "Bugün kulübümle profesyonel sözleşme imzalamak mutluluk ve huzur verici" diye konuştu. U19 takımının kaptanı da olan Emre Demir, "12 yıldır Antalyaspor formasını terletiyorum. Bu benim için gurur verici" ifadelerini kullandı. Efecan Gülerce ise imzayı attıktan sonra, "14 yaşımdan beri bu kulüpteyim. Kulübümüz için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Önceliklerinin Antalyaspor A takımında sürekli olarak forma giymek, ardından milli takıma ve Avrupa'ya gitmek olduğunu söyleyen futbolcular, imzayı attıktan sonra aileleriyle birlikte objektiflere poz verdi. - ANTALYA