Ortaya atılan söylentiler sonrasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedeflerinin köprü ve otoyolların satışını değil, yalnızca işletme hakkının belirli sürelerle devrini kapsadığı ifade edildi. Ayrıca, gündemdeki adımın bir satış işlemi değil; finansal ve teknik danışmanlık hizmeti için yapılan hazırlık olduğunun altı çizildi. Böylece, "FSM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılacak mı?" sorusuna net bir yanıt verilmiş oldu.

FSM FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ SATILACAK MI?

Son günlerde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çeşitli otoyolların satılacağı yönünde haberler paylaşıldı. Ancak bu iddialar, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyon olarak değerlendirildi. Gerçekte köprü ve otoyolların mülkiyetinin satılması hukuken mümkün değildir. Bu yapılar devletin mülkiyetinde kalmaya devam ederken, yalnızca belirli süreler için işletme ve bakım hakları özel sektöre devredilebilmektedir. Üstelik bu yöntem yalnızca bugüne özgü değil, uzun yıllardır uygulanan bir modeldir.

SATIŞ DEĞİL, HAZIRLIK SÜRECİ

1994 yılında yürürlüğe giren 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ile köprü ve otoyollar da dahil olmak üzere kamuya ait bazı varlıkların işletme hakkının devrine yasal zemin hazırlanmıştır. Bugün aynı görev Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir. Orta Vadeli Plan'da belirtilen özelleştirme gelir hedefi, köprü ve otoyolların satışıyla değil; işletme haklarının devrinden sağlanacak gelirlerle ilgilidir. Gündemdeki çalışma ise satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alınmasına yönelik bir hazırlık aşamasıdır.

DEVLETİN MÜLKİYETİ SÜRECEK

Bu süreçte, uluslararası örnekler dikkate alınmakta, adil ve şeffaf ücretlendirme yöntemleri üzerinde çalışılmakta ve kamu yararını gözeten stratejiler geliştirilmektedir. Aynı zamanda devletin yatırım yükünü hafifletecek alternatif finansman yolları da araştırılmaktadır. Dolayısıyla köprü ve otoyolların yabancılara satılacağı ya da devlet mülkiyetinden çıkarılacağı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Haberlerde kullanılan "satış", "vatandaşa yük" ya da "peşkeş" gibi söylemler, toplumda yanlış algı yaratmaya yönelik asılsız ifadelerdir.