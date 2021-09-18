Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 59 Merkezefendi Belediyesi Basket: 56
Frutti Extra Cup'un son gününde 4'üncülük için Semt 77 Yalovaspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaştı.
Frutti Extra Cup'un son gününde 4'üncülük için Semt 77 Yalovaspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaştı. Müsabaka 59-56 Semt 77 Yalovaspor lehine sonuçlandı.
Salon: Nilüfer Barış
Hakemler: Mehmet Karabilecek xxx, Duhan Köyiçi xx, Candemir Tabak xx
Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey x 5, Lamont da Sean Jones xxx 17, Oğulcan Baykan x, Kerem Gülmez x, Wendell Kerry Williams JR xxx 16, Can Altındağ xx 4, Tunahan Dikmen x 4, Alexandre Pierre Louis Chassang x 5, Marcus Andrew Lee x 4, Mert Celep x, Doğan Şenli x
Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Jeremy Mayhew Hollowel xx 10, Adam Terrell Smith xx 10, Zwecyl Davonte Upson x, Emircan Koşut x 1, Serkan Menteşe x, Altan Erol x 5, Yiğitcan Turna x, Ümit Sonkol x 4, Rihards Lomazs x 2, Hakan Yapar xx 14, Thomas Akyazılı x 6, Nathan Michael Sestina x 4
Başatrenör: İnanç Koç
1.Periyod: 20-9 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 28-26 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
3.Periyod: 44-34 (Semt 77 Yalovaspor lehine) - BURSA