Frutti Extra Cup: Frutti Extra Bursaspor: 89 ALBA Berlin: 75 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Cup: Frutti Extra Bursaspor: 89 ALBA Berlin: 75

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Frutti Extra Cup: Frutti Extra Bursaspor: 89 ALBA Berlin: 75

Frutti Extra Cup'ın ikinci maçı Frutti Extra Bursaspor ile Alman temsilcisi ALBA Berlin arasında oynandı.

Frutti Extra Cup'ın ikinci maçı Frutti Extra Bursaspor ile Alman temsilcisi Alba Berlin arasında oynandı. Müsabaka 89-75 sonucu ile Frutti Extra Bursaspor Lehine sonuçlandı.

Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu xx

Frutti Extra Bursaspor: Allerik Freeman xxxx 26, Derek Needham xxx 10, Metin Türen x 3, Birkan Batuk x 5, Ömer Utku Al x 2, Onuralp Bitim xx 2, Dragan Mlosavjevic x 4, Kevarrius Hayes x 6, Egemen Güven xx 10, David John Dudzinski xx 12,

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

ALBA Berlin: Maodo Lo x 2, Jaleen Smith xx 11, Malte Delow x 4, Marcus Per Eriksson xxx 14, Jonas Mattisseck xx 8, Tim Schneider x 5, Marc Christoph Tilly x 6, Louis Olinde x 3, Rikus Schulte x 0, Luke Sikma xxx 17, Stefan Peno x 5

Başatrenör: Israel Nunez

1. Periyot: 26-20 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

Devre: 50-36 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

3. Periyot: 71-61 (Frutti Extra Bursaspor lehine) - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu
Magazin Serenay Sarıkaya Kaan Yıldırım Müge Anlı
Spor Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Memduh Büyükkılıç Rüya Tabirleri Murat Kurum Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Frutti Extra Cup: Frutti Extra Bursaspor: 89 ALBA Berlin: 75 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:44:04. #1.11#