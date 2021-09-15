Frutti Extra Cup: Frutti Extra Bursaspor: 89 ALBA Berlin: 75
Frutti Extra Cup'ın ikinci maçı Frutti Extra Bursaspor ile Alman temsilcisi ALBA Berlin arasında oynandı.
Frutti Extra Cup'ın ikinci maçı Frutti Extra Bursaspor ile Alman temsilcisi Alba Berlin arasında oynandı. Müsabaka 89-75 sonucu ile Frutti Extra Bursaspor Lehine sonuçlandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu xx
Frutti Extra Bursaspor: Allerik Freeman xxxx 26, Derek Needham xxx 10, Metin Türen x 3, Birkan Batuk x 5, Ömer Utku Al x 2, Onuralp Bitim xx 2, Dragan Mlosavjevic x 4, Kevarrius Hayes x 6, Egemen Güven xx 10, David John Dudzinski xx 12,
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
ALBA Berlin: Maodo Lo x 2, Jaleen Smith xx 11, Malte Delow x 4, Marcus Per Eriksson xxx 14, Jonas Mattisseck xx 8, Tim Schneider x 5, Marc Christoph Tilly x 6, Louis Olinde x 3, Rikus Schulte x 0, Luke Sikma xxx 17, Stefan Peno x 5
Başatrenör: Israel Nunez
1. Periyot: 26-20 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
Devre: 50-36 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
3. Periyot: 71-61 (Frutti Extra Bursaspor lehine) - BURSA