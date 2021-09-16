Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68

Frutti Extra Cup'un ikinci gününün ilk maçında Aliağa Petkim Spor ile Semt 77 Yalovaspor karşı karşıya geldi.

Frutti Extra Cup'un ikinci gününün ilk maçında Aliağa Petkim Spor ile Semt 77 Yalovaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 73-68 skorla Aliağa Petkim Spor lehine sonuçlandı.

Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu xx

Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger x 6, Justin Wright Foreman xxx 15, Darko Palninic x 6, Metehan Akyel xx 11, Gary Browne xx 9, Erol Can Çinko xx 5, Nusret Yıldırım xxx 16, Peyton Aldridge xx 5

Başatrenör: Can Sevim

Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey xxx 14, Lamont da Sean Jones xx 8, Oğulcan Baykan x 0, Wendell Kerry Williams JR xx 7, Can Altındağ xxx 14, Alexandre Pierre Louis Chassang x 2, Marcus Andrew Lee xx 12, Mert Celep xx 6, Doğan Şenli x 5

Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz

1. Periyot: 25-17 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

Devre: 37-34 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

3. Periyot: 54 -51 (Semt 77 Yalovaspor lehine) - BURSA

Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68

Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68

Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68

Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68

Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Murat Kurum İbrahim Altay Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Demet Akalın Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Gülşen Marcao Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Gazeteler Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 19:09:11. #1.11#