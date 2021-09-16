Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68
Frutti Extra Cup'un ikinci gününün ilk maçında Aliağa Petkim Spor ile Semt 77 Yalovaspor karşı karşıya geldi.
Frutti Extra Cup'un ikinci gününün ilk maçında Aliağa Petkim Spor ile Semt 77 Yalovaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 73-68 skorla Aliağa Petkim Spor lehine sonuçlandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu xx
Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger x 6, Justin Wright Foreman xxx 15, Darko Palninic x 6, Metehan Akyel xx 11, Gary Browne xx 9, Erol Can Çinko xx 5, Nusret Yıldırım xxx 16, Peyton Aldridge xx 5
Başatrenör: Can Sevim
Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey xxx 14, Lamont da Sean Jones xx 8, Oğulcan Baykan x 0, Wendell Kerry Williams JR xx 7, Can Altındağ xxx 14, Alexandre Pierre Louis Chassang x 2, Marcus Andrew Lee xx 12, Mert Celep xx 6, Doğan Şenli x 5
Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
1. Periyot: 25-17 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 37-34 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
3. Periyot: 54 -51 (Semt 77 Yalovaspor lehine) - BURSA