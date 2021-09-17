Frutti Extra Cup: ALBA Berlin: 101 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 92
Frutti Extra Cup'un üçüncü günü son maçında ALBA Berlin ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Frutti Extra Cup'un üçüncü günü son maçında Alba Berlin ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi. Maçı 101-92 ALBA Berlin kazandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu
ALBA Berlin: Maodo Lo xx 13, Jaleen Smith x 6, Malte Delow xxx 16, Marcus Per Eriksson xxx 21, Jonas Mattisseck x 0, Tim Schneider x 7, Marc Christoph Tilly xx 8, Louis Olinde xx 10, Luke Sikma xx 8, Stefan Peno x 0, Tamr Blatt x 3, Yovel Zoosman xx 9
Başatrenör: Israel Gonzalez
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Jeremy Mayhew Hollowel x 7, Adam Terrell Smith xxx 20, Zwecyl Davonte xx Upson xx 9, Emircan Koşut x 4, Serkan Menteşe x 0, Yiğitcan Turna x 3, Rihards Lomazs xxx 22, Hakan Yapar xx 11, Thomas Akyazılı x 5, Nathan Michael Sestina xx 11
Başatrenör: İnanç Koç
1. Periyod: 38-21 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 55-48 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyod: 75-68 (ALBA Berlin lehine) - BURSA