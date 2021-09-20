Frutti Extra Cup 3x3 sokak basketbolu turnuvasının şampiyonları belli oldu

Bursa'da Uludağ içeçek tarafında organize edilen Frutti Extra Cup sokak basketbolu turnuvasının şampiyonları belli oldu.

Podyum Park Basketbol Sahası'nda düzenlenen turnuvada, 4 grupta toplam 16 takım kıyasıya mücadele etti.

İki gün boyunca oynanan 38 karşılaşmanın ardından 3 farklı kategoride takımlar finale yükselmek için ter döktü.

Podyum Park'ta kurulan basketbol saha alanında gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası'na Bursalı basketbolseverlerin ilgisi yoğun oldu. 14-20 yaş, 21-30 yaş ve 30 yaş üstü olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen, toplamda 38 maçın oynandığı turnuvanın 1. 2. ve 3. olan takımlarına ödülleri, madalya töreni ile birlikte turnuva sonunda takdim edildi.

Finalde rakiplerini yenen 14-20 yaş kategorisinin şampiyonu "Cu", 21-30 yaş grubu şampiyonu "Big Dunk" ve 30 yaş üstü kategorisinin şampiyonu ise "Uçan Mandalar" oldu. Şampiyon olan takım ve dereceye giren takımlara ödüllerini Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl takdim etti. Kızıl, turnuvanın bu sene heyecanlı anlara sahne olduğunu belirterek, gelenesek hale getirmek için çalışacaklarını dile getirdi. - BURSA