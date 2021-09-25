Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85 - Haberler Spor
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Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor
Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85

SALON: Nilüfer TOFAŞ HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Umut Özgün ErgünFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Allerik Freeman 24, Derek Needham 7, Onuralp Bitim 21, Kevarrius Hayes 12, David Dudzinski 12, Egemen Güven 2, Dragon Milosavljevic, Ömer Utku Al 5, Birkan Batuk 3, Metin Türen...

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Allerik Freeman 24, Derek Needham 7, Onuralp Bitim 21, Kevarrius Hayes 12, David Dudzinski 12, Egemen Güven 2, Dragon Milosavljevic, Ömer Utku Al 5, Birkan Batuk 3, Metin Türen

SEMT77 YALOVASPOR: Lamont da Sean Jones 12, İsmail Kerem Gülmez, Wendell Kerry Williams 24, Alexandre Chassang 8, Marcus Andrew Lee 8, Mert Celep 12, Can Altıntığ 13, Glenn Miller Cosey 8, Oğulcan Baykan, Muhammet Doğan Şenli

1'İNCİ PERİYOT: 27-25

İLK YARI: 48-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-65

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u son anlara dek büyük heyecana sahne olan maçta 86-85 yendi.

Her iki ekip de hücumda üretken bir görüntü ile maça başlarken, yüksek skorlarda geçen ilk periyodu ev sahibi 27-25 önde tamamladı. Onuralp Bitim ve Allerik Freeman'ın oyuna ağırlık koyması ile kolay sayılar bulan Bursa ekibi, savunmada ise Jones-Williams ikilisini durduramayınca oyun dengede devam etti. Yalova temsilcisi, soyunma odasına 51-48'lik üstünlükle gitti.

İlk yarıda görülen karşılıklı sayılar, üçüncü periyotta da devam etti. Oyunun daha sertleştiği bu bölümlerde oyuncular sayılar bulmakta zorlandı. Bursa temsilcisine Freeman ve Hayes, hücumdaki üretkenlikleriyle avantaj sağlarken; Yalova ekibi ise deneyimli oyuncusu Can Altıntığ'ın ceza atışlarıyla oyunu dengede tuttu. Final periyoduna ise 65-65'lik eşitlikle girildi.

Mücadeledeki heyecan, son periyotta da sürerken; skor avantajını sağlayan Frutti Extra Bursaspor, farkı yükseltme fırsatlarını değerlendiremedi. Mücadelenin 37'nci dakikası 75-75'lik eşitlikle geride kaldı. Ancak önce Williams, sonra Lee ile sayılar bulan Yalova ekibi, bir anda skoru 80-75'e getirdi. Sonraki anlarda ev sahibi Dudzinski ve Freeman ile sayılar bulurken, son dakikaya 83-82 konuk ekibin üstünlüğünde girildi. Seyircisinin de desteğini arkasına alan Frutti Extra Bursaspor, Freeman'ın yıldızlaştığı anlarda skor avantajını yeniden eline alarak karşılaşmayı 86-85 kazandı.


- Bursa
Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85

Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85

Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85

Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85

Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85

Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Spor Haberleri
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Haber: Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor: 86-85 - Haberler Spor
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