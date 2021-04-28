Frutti Extra Bursaspor'da görev dağılımı yapıldı
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Frutti Extra Bursaspor'da görev dağılımı yapıldı

Frutti Extra Bursaspor'da görev dağılımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Sezer Sezgin başkanlığında yönetim kurulu dağılımı yapıldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Sezer Sezgin başkanlığında yönetim kurulu dağılımı yapıldı.

Bursaspor Basketbol Kulübü'nde olağan genel kurula tek aday olarak giren mevcut Başkan Sezer Sezgin, güven tazelemişti. Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği, gerçekleştirilen kongrenin ardından yönetim kurulunda görev dağılımı ve icra kurulunun oluşturulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Frutti Extra Bursaspor'da önümüzdeki günlerde icra kurulunda da görev dağılımı yapılacak ve bu yeni yapılanma ile beraber Bursaspor'da pazarlamadan, satışa, mali ve idari işlerden altyapıya, Türkiye ve Avrupa basketbolunda ses getirecek birçok yenilikçi projenin yanında kurumsal ve sürdürülebilir bir kulüp olma yolunda tüm spor kulüplerine örnek olacaktır."

Bursaspor Basketbol Kulübü'nde yönetim kurulu şöyle oldu:

Sezer Sezgin (Başkan), Mustafa Demiralay (İdari As Başkan & Başkan Yardımcısı),Yalçın Cambaz (Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Onur Çeliktay (Genel Sekreter), Caner Zengin (Kurumsal Kapasite Geliştirmeden ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetler A.Ş İcra Kurulu: Mete Megrel, Haluk Parlamış, Tolga Çeviker, Osman Sönmez, Aykut Uyanıklar, İrem Sözüçetin, Nazlı Kaplan, Hasan Basri Avcı, Barış Kaya, Metin Çağal, Adem Gürarda, Yusuf Öncü - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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