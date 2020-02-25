Fredy Guarin, Galatasaraylı Nagatomo'yu Vasco da Gama'ya davet etti

25.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:54

Galatasaray'da sezonun 2. yarısında yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Yuto Nagatomo'ya eski takım arkadaşından "transfer çağrısı" geldi.

Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da oynayan 33 yaşındaki Fredy Guarin, Inter'de birlikte oynadığı Nagatomo'yla görüntülü konuşma yaptı ve bu konuşmayı sosyal medyadan paylaşarak "Kardeşim gel ve en iyi taraftarların önünde bizimle oyna" ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASINDA KULÜP BULAMADI

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nagatomo için devre arasında Fatih Terim, "O nasıl isterse, öyle olacak. İsterse kalır, isterse gider" demiş ve Japon oyuncu kulüp bulamayınca takımda kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda 65 maça çıkan Nagatomo, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.