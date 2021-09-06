Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da
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Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da

Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, Çin ekibi Qingdao'dan ayrılan Norveçli orta saha Fredrik Ulvestad'u kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, Çin ekibi Qingdao'dan ayrılan Norveçli orta saha Fredrik Ulvestad'u kadrosuna kattı.

Sivasspor, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ile 2021-2022 sezonunun itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün Sivas'a gelen Fredrik Ulvestad, Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kırmızı-beyazlı kulüp transferi video ile duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü.

17 Haziran 1992'de Norveç'in Alesund kasabasında dünyaya gelen Fredrik Ulvestad futbola Aalesunds FK altyapısında başladı. Ardından Burnley, Charlton Athletic, Djurgardens forması giyen futbolcu son olarak Çin Süper Lig'inde Qingdao forması giydi. Fredrik, kariyeri boyunca çıktığı 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist yaptı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da
Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da
Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da
Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da
Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da
Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da
Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da
Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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