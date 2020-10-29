Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

29.10.2020 09:10 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:46

Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların, kulüp stratejilerinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Antalyaspor'umuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

23 MAÇTA 39 PUAN TOPLADI

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

İlgili Haberler

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi
Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Tamer Tuna
Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Tamer Tuna
RH Bandırmaspor'da Bozkurt dönemi sona erdi
RH Bandırmaspor'da Bozkurt dönemi sona erdi
Haber Yorumları (3)
KÖYLÜ: Beter olun.Tamer hoca gibi bir adamın kıymetini bilemediniz.Haftaya fenerden sizi kimse kurtaramaz.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
....... ////: ANTALYA BAŞKANI fenerbahçeli ZATEN . . . . BU HAFTA ANTALYA YENİLECEK . . . .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
AKLINA YANAYIM: Antalya Spor yöneticilerinin aklına yanayım Tamer Tuna gibi bir Spor adamına sahip çakamadınız. Memleketimizin yetiştirdiği çok değerli bir hoca maalesef bizim kulüplerimizin birçoğu yerli hocaları çabuk harcıyorlar geçen yol ligin son sıralarındaki takımı en üst sıralara çıkarttı bu yıl da iyi giden bir takım Nesini beğenmediniz. Canını sıkma Tamer hoca seni mumla ararlar. Aynı vefasızlığı Göztepe de yaptı sana inşallah değereni bilen bir takıma gidersin.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Türkan Şoray Sertab Erener
Spor Erol Bulut Okan Buruk Emre Belözoğlu Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Fransa Antalya Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 14:46:13. #1.14#
title