Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların, kulüp stratejilerinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Antalyaspor'umuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

23 MAÇTA 39 PUAN TOPLADI

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden