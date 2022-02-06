Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Seyircimize, Beşiktaş camiasına galibiyet hediye etmek isterdik ama edemedik. Oyuna 3-4-2-1 ile başladık. Bunu tercih ederken de biraz bazı durumlar bizi oraya götürdü. Bazı oyuncuları başlangıçta kullanamadık. Kullandığımız oyuncu tercihlerimizde tamamen hem kendi oyunumuzu nasıl daha iyi oynarız, hem de rakibe karşı neler yapabiliriz, nasıl daha fazla topa sahip olabiliriz diye planladık. Özellikle merkezde Pjanic ve Can, önlerinde Alex ve İlkan ile oyunu rakip sahaya yıkıp, topa sahip olup Rıdvan ve Rosier'i kenarlarda buluşturup bitirici pasla golü atmayı planladık. Yeteri kadar iyi olmadı. Merkez orta sahada çok fazla top kaybı yaptık topa sahip olamadık ve oyunu biraz daha geride oyalanarak kurduk. Çok fazla sayıda korner kazandık ilk yarıda. Kornerlerle ilgili rakibi analiz ettiğimizde goller yediklerini gördük, oraya yoğunlaştık ve birkaç tane iyi korner geldi ama bir kısmını kullanamadık. İlk yarı oynanan oyundan çok fazla memnun olmadık. Rakipte kaleye fazla gelmedi. Gelen toplara da Ersin izin vermedi. İkinci yarıda formasyonu değiştirdik, 4-4-1'e geçtik. Biraz daha bizim etki alanımızda geçti başlangıçta ve bir süre sonra da kısa süreli kullanabileceğimiz oyuncuları oyuna aldık. Larin'i ve Ghezzal'ı oyuna aldık. Onlardan sonra rakip oyunu kendi sahasında kabullenmeye başladı. Gol öncesi gol pozisyonları var ama en son vuruşu doğru bir şekilde yapamadık. Ben kendi adıma söylüyorum çok üzgünüm. Takım burada kazanmayı çok istiyordu fakat öyle olmadı" diye konuştu.

"Kuralları maalesef ben koymuyorum. Ben bu takımın teknik direktörüyüm, Nuri ile birçok konuya çalışıyorum. Birlikte karar verdiğimiz doğrudur. Ayrıca çok iyi bir karakter kendisi. Kuralları bana sormanız doğru değil, ben Hollanda'dan geldim bu ülkede kuralları ben koymuyorum."