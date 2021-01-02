Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Terim'den 3 değişiklik

Yanal 4 değişiklik yaptı

"Geçmiş olsun Omar" tişörtüLevent Şahin kulübede

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına, takımının ligin 15'inci haftasında 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Omar Elabdellaoui'nin havai fişek patlaması sonucunda yaralanması, Sofiane Feghouli'nin sakatlığı ve Taylan Antalyalı'nın cezası nedeniyle kadroda yer almadığı müsabakada bu oyuncuların yerine Christian Luyindama, Martin Linnes ve Ömer Bayram görev aldı.Galatasaray sahaya; Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Ömer Bayram, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ilk 11'iyle çıktı.YANAL 4 DEĞİŞİKLİK YAPTIFraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise takımının ligin 15'inci haftasında kendi sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0'lık skorla mağlup olmasının ardından Galatasaray maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Ersan Gülüm, Mert Yılmaz, Podolski ve Sam ilk 11'de yer almazken, bu oyuncuların yerine Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Gökdeniz Bayrakdar ve Amilton görev yaptı.Fraport TAV Antalyaspor sahaya; Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, Orgill ilk 11'iyle çıktı."GEÇMİŞ OLSUN OMAR" TİŞÖRTÜGalatasaraylı ve Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, karşılaşma öncesinde sahaya "Geçmiş olsun Omar" yazılı tişörtlerle çıktı. Galatasaray'ın teknik heyetindeki isimlerin de maç öncesinde aynı tişörtü giydiği görüldü.LEVENT ŞAHİN KULÜBEDE

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fatih Karagümrük maçı sonrasında 5 maçlık cezaya çarptırılan, sonrasında cezası Tahkim Kurulu tarafından 4 maça indirilen Fatih Terim, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamazken, yardımcı antrenör Levent Şahin takımın başında sahaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata SELÇUK