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Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor: 3-1

STAT: AntalyaHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Öğel, Asım Yusuf ÖzFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Veysel Sarı, Kudryashov, Fredy, Sinan Gümüş(Dk.83 Mukairu), Hakan Özmert (Dk.87 Doğukan Sinik), Amilton (Dk.90 Eren Albayrak), Podolski (Dk.

Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor: 3-1
22.06.2020 23:34 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:38

STAT: Antalya

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Öğel, Asım Yusuf ÖzFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Veysel Sarı, Kudryashov, Fredy, Sinan Gümüş(Dk.83 Mukairu), Hakan Özmert (Dk.87 Doğukan Sinik), Amilton (Dk.90 Eren Albayrak), Podolski (Dk. 87 Ufuk Akyol), Jahovic (Dk.83 Gustavo Blanco)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin- Moroziuk (Dk.64 Orhan Ovacıklı), Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash (Dk.46 Boldrin), Samudio (Dk.83 Borıachuk), Tunay Torun (Dk.64 Oğulcan Çağlayan), Milan SkodaGOLLER: Dk. 3 Sinan Gümüş, Dk.73 Jahoviç (P), Dk. 76 Ersan Gülüm (Fraport-TAV Antalyaspor), Dk.90+3 Milan Skoda (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Sinan Gümüş (Fraport-TAV Antalyaspor) - Morozıuk, Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)Süper Lig'de 28'inci haftanın kapanış karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Koronovirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada her iki takım futbolcuları seremonide sosyal mesafe kurallarına uydu.1'inci dakikada Sinan Gümüş ceza alanı için sağ çaprazında topu kafa ile Podolski'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top auta gitti.3'üncü dakika Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Amilton, ortasını yaptı. Kale önünde topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.7'nci dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Sinan Gümüş rakip ceza alanına girip, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciye çarparak kornere gitti.13'üncü dakikada Garmash'ın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere gönderdi.32'nci dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Melnjak ortasını yaptı. Arka direkte Samudio'nun kafa vuruşunda kaleci Boffin ayaklarıyla topu oyun alanına geri gönderdi.35'inci dakikada sol kanattan Kudroashov'un ortasında Podolski kafayı vurdu. Kaleci Tarık Çetin topu kornere tokatladı.Mücadelenin ilk yarısı Fraport-TAV Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.64'üncü dakikada Antalyaspor rakip ceza alanı çizgisi sağ çaprazından serbest vuruş kullandı. Topun başına geçen Podolski'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Veysel Sarı'nın şutunda da kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.67'nci dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Ev sahibi ekipten Amilton, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.68'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Jahoviç'in şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi. Ancak maçın hakemi, yardımcısının da uyarısını dikkate alarak, kalecinin çizgi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı atışını tekrarlattı. Bu sırada kaleci Tarık Çetin kısa süreliğine sakatlık geçirdi.73'üncü dakikada yine topun başına geçen Jahoviç bu kez meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.76'ncı dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Hakan Özmert'in kullandığı köşe vuruşunda, kale önünde Ersan Gülüm, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-0.81'inci dakika Samudio'nun ceza sahası içinden sert şutunu kaleci kornere çeldi.89'uncu dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı içinden vuruşu arka direkten oyun alanına geri döndü.90+3'üncü dakikada, VAR hakeminin uyarısını dikkate alan hakem Suat Aslanboğa, Çaykur Rizespor atağında Oğulcan'ın şutunda Ersan Gülüm'ün topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Milan Skoda'nın şutu kaleci Boffin'in sağından ağlara gitti: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazandı.


- Antalya

Kaynak: DHA

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