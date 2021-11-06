SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Altay maçının ardından

ANTALYA (DHA) - Altay maçının ardından

Groenendjik: Yansıtmak istediğimiz oyun felsefesinin başındayız

Denizli: Yediğimiz gollerin kaynağı bireysel hatalar

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un Altay'ı 1-0 yendiği maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklama yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendjik, özellikle ilk yarıda çok iyi oynadıklarını, 6-7 gol şansını değerlendiremediklerini söyledi.

Yaratmak istedikleri Antalyaspor takımını periyodik olarak sahaya yansıttıklarını düşündüğünü ifade eden Groenendjik, 'Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Tek eksiğimiz goldü. Bu şekilde devreyi tamamladık. İkinci yarıya aynı baskı, aynı istek ile başlamak istedik ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Erken gelen şanslı bir gol vardı. Golde Mukairu'yu tebrik ediyorum. Kendi yarattığı pozisyonla gol attı. Bugün olması bizi ayrıca mutlu etti. İkinci gol için fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Taraftara destekleri için, zor anlarda takımı ayağa kaldırmaları, oyuna katkı koymaları bizi çok sevindirdi' dedi.

Altay'ın 1-0'dan sonra daha iyi oynadığını sözlerine ekleyen Groenendjik, 'Skor üretmede bazı sıkıntılarımız oldu. Ancak yaptığımız oyuncu değişiklerinden katkı aldığımızı düşünüyorum. Oyuna giren her oyuncu istediğimizi sahaya yansıttı. Bu da galibiyetle neticelendi. Antalyaspor'a yansıtmak istediğimiz oyun felsefesinin başındayız. Pozitif olarak bu yola başlamak önemli. Art arda iki galibiyet almak bizi mutlu etti. Daha iyi olacağımızın sinyallerini verdi. Bu stadın çok daha fazla taraftar desteğine ihtiyacı var. Milli aradan sonra Akdeniz derbisinde çok daha fazla taraftarın olmasını istiyoruz. Stadı dolu görmek istiyoruz. Onların desteği ile daha iyi Antalyaspor göreceğiz' diye konuştu.

DENİZLİ: YEDİĞİMİZ GOLLERİN KAYNAĞI BİREYSEL HATALAR

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün kendi içlerinde yaşadıkları zorlukların, oyun anlayışlarını değiştirdiğini söyledi. Sezon başından bu yana 3 futbolcudan yoksun olduklarını sözlerine ekleyen Mustafa Denizli, 'Bu hesapta olmayan şanssızlık, bizi 4-5 bölgede değişikliğe itti. Bu bazı oyuncular için iyi fırsat. Bu fırsatı iyi kullanırlarsa kendileri için avantaj olurdu. Ama bugün bunu gösteremedik. Sezon başından beri pas hatasından şikayet ediyoruz. Neticede son haftalarda yediğimiz gollerin kaynağı da bireysel hatalar. Bugün Antalya'nın kazanması sürpriz değil. Hak edilmemiş bir sonuç değil. Ben Altay'da bir hedef koydum. Bu camianın ne olduğunu en iyi bilenlerdenim. Düşündüğümüz her şeyi şartlar ne olursa olsun düzelteceğiz. İyi oynadığımız zaman da kaybettiğimiz oluyor. Bugün kazanacak pozisyon üretemedik' şeklinde konuştu.