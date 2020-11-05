Fransız senatosu Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesini kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Fransız senatosu Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesini kabul etti

05.11.2020 05:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 05:32
Fransız senatosu Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesini kabul etti

Fransa'da senato, Afrikalılara ait sanat eserleri ve kültürel varlıkların iadesine ilişkin tasarıyı görüştü.

Fransa'da senato, Afrikalılara ait sanat eserleri ve kültürel varlıkların iadesine ilişkin tasarıyı görüştü.

Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların geri verilmesine ilişkin tasarı senatoda oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan tasarının "iade" olan başlığı da "dönüş" olarak değiştirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart 2018'de sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini, ilk olarak Benin'den kaçırılan 28 eserin iadesinin sağlanacağını duyurmuş, bu yıl ocak ayında Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eser Benin'e iade edilmişti.

Fransa'nın önceki Başbakanı Edouard Philippe, Kasım 2019'da da Barış ve Güvenlik Forumu'na katılmak için geldiği Senegal'in başkenti Dakar'da ülkenin önde gelen dini liderlerinden el Haci Ömer Tall'a ait olduğu belirtilen tarihi kılıcı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'e geri vermişti.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti - BAKÜ
Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti - BAKÜ
Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri turizmcilere tanıtıldı
Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri turizmcilere tanıtıldı
MSB: TSK'ya ait uçağımız, AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti (2)
MSB: TSK'ya ait uçağımız, AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Türkan Şoray Yıldız Tilbe Bergüzar Korel
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransız senatosu Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesini kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 05:32:45. #1.15#
title