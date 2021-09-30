Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yla karşılaşacağı maç öncesi Fransız polisinin Türk taraftarlara müdahalesi gündeme damga vurdu. Fransız taraftarların, sarı-kırmızılıları tahrik etmesinin ardından çıkan olaylarda ortalık savaş alanına döndü.

PROVOKATÖRLER, STADYUMDAN ÇIKARILDI

Olimpik Marsilya ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi öncesi, Fransız tribününden biri Yunanistan bayrağı açarak Türk seyircileri tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftar, polis tarafından stadyumdan çıkarıldı.

YOĞUN BİBER GAZI KULLANIMI BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

İki tribün arasındaki gerginlik ise dakikalar geçtikçe yükseldi. Bu gerginlik üzerine Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazlarıyla birlikte müdahale etmeye başladı. Yoğun biber gazı kullanımı ise büyük tepki topladı.

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