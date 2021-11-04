Fransız gazetesinden şoke eden iddia: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor

Fransız Le Figaro gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren Siha'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

"TÜRKİYE 10 YIL İÇİNDE DÜNYANIN ÖNDE GELEN SİHA ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLDU"

Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haber de, " Türkiye, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi" değerlendirmesi yapıldı. Haber de, Türk SİHA'ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi.

"SAHADA DURUMU DEĞİŞTİRDİLER"

Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haber de, Türk SİHA'ların 2016'da Suriye'de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi. Haber de, SİHA'ların ayrıca son iki yılda Libya'da ve yakın zamanda Karabağ'da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

"BİRLİK BU SATIŞLARDAN RAHATSIZ" İDDİASI

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbass'da bu SİHA'yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya'nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haber de, NATO'nun Polonya ve Letonya'nın Türk SiHA'larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

AA - Ekonomi Haberleri

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