Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı
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Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı

26.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:37

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamiyet üzerine yaptığı skandal açıklamalar sonrasında milli takımı bıraktığını açıkladı.

İslam düşmanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı. Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Paul Pogba radikal bir karara imza attı.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

POGBA, ÜLKESİNDEKİ MÜSLÜMANLAR İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDI

Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı

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Haber Yorumları (5)
MALATYA44: TÜRK MİLLİ TAKIMINA GEL GARDAŞ, ADINDA POLAT ALEMDAR OLSUN.
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KEN06: King pogba, sana Allah yeter.
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MAŞALLAH: helal sana be kral Allah razı olsun
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